花園への切符を懸けた全国高校ラグビー岡山県予選の決勝が行われ、倉敷高校が5大会連続の優勝を果たしました。 【写真を見る】倉敷高校が5大会連続優勝コンウェイ・リード選手「花園も絶対圧倒」【全国高校ラグビー・岡山】 合同チームとして初めて決勝進出を果たした紺とグレーのジャージ「朝日・一宮・玉島」3校合同と、5年連続5回目の花園を目指すデニム色のジャージ・倉敷の対