ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「私も右耳の後ろあたりの後頭部がズキズキ目の奥もジンジンです…」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「一気に冬に向かおうとしているとこれがくるのです♪」と題し、「多く