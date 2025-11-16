膵臓がんを2度経験したともこさん（仮称）。最初の発覚は急性膵炎としての緊急入院後で、手術後の病理検査でがんと判明しました。2度目は定期検査で見つかり、膵臓の全摘出に。2度にわたる厳しい治療と、愛する実父を膵がんで亡くした経験から、不安と闘い続けました。しかし、「自分に配られたカードで生きるしかない」と起業し、娘の出産も経験。家族や友人の大きな支えのもと、全力で今を生きるともこさんの軌跡を紹介し