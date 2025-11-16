NewJeans（ニュージーンズ）メンバー5人が所属事務所ADOR（アドア）への復帰を発表した中、最初に復帰を発表したHAERIN（ヘリン）とHYEIN（ヘイン）以外、3人の復帰が遅れたことで「南極にいたのは誰だ？」との疑問が広がった。MINJI（ミンジ）とDANIELLE（ダニエル）、HANNI（ハニ）の復帰発表が、2〜3時間遅れた際、3人は「1人のメンバーが現在、南極にいて連絡が遅れた」と理由を説明していた。当初は「DANIELLEではないか」と