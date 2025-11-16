音楽と自然と文化を融合させた野外フェス「瀬戸内コンテンポラリー2025」が玉野市で開かれました。 【写真を見る】水曜日のカンパネラも出演音楽と自然と文化を融合させた野外フェス「瀬戸内コンテンポラリー2025」【岡山】 この野外フェスは玉野市の活性化を目指し、イシカワホールディングスが中心となって初めて開催されました。瀬戸内海を望むライブステージでは国内外のアーティスト10組が