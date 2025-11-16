虚血性心疾患や高血圧以外にも、心不全を引き起こす疾患は多岐にわたります。心筋症や不整脈、さらには全身疾患に伴う心不全など、さまざまな病態が心機能の低下をもたらします。これらの原因を早期に診断し適切に治療することが、心不全の発症や進行を防ぐことにつながります。ここでは多様な背景疾患による心不全について、それぞれの特徴と注意点を説明します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は