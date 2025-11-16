Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。通勤から週末まで大活躍の快適白スニーカー、いかが？Projextの新作スニーカー「Model 03」は、高い防汚性能を誇りながら軽量で快適性にもこだわった1足。具体的には片足290gの軽量さとクッション性の高いソールや和紙×チタンのライニングで通気性が高いというのも注目ポイントなんですよ。実際