家の中や学校、スーパー、銀行など、“日常の場”にクマが入り込んでくるという、かつてない事例が相次いで報じられている。人の存在を知りながらも堂々と建物に侵入し、屋内で人間と鉢合わせても逃げない――かつてなら考えられなかったような大胆なクマが、今年は各地で相次いでいる。もし家の中でクマと鉢合わせしたら、どうすればいいのか。岩手大学農学部でクマを研究する山内貴義准教授と、群馬県奥利根で40年にわたりクマを