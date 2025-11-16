人気モデル雀士が見せた“自宅の雰囲気”がファンに好評だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の試合で、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）は出場機会がなかったが、第1試合に出場した渋川難波（協会）、第2試合に出場した阿久津翔太（連盟）を全力応援。控室で見せたプライベート感たっぷりの様子に、ファンからは「おかぴの私服かわいい」という声も飛んだ。【映像】岡田紗佳、かわいい私服＆ほぼすっぴん岡田とい