【モデルプレス＝2025/11/16】俳優の赤楚衛二が主演、IZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンがヒロインを務める2026年1月12日スタートの「ドラマプレミア23」枠「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）の追加キャストが解禁。ドラマのメインビジュアルも解禁された。【写真】赤楚衛二・坂口健太郎・伊藤健太郎ら豪華集結◆赤楚衛二＆カン・へウォンが