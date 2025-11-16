猫が突然勢いよく爪とぎを始める理由5つ 猫にとって爪とぎは日常的な行動のひとつですが、まるでスイッチが入ったかのように突然激しく始めることがあります。そんなときは、ただの習慣ではなく、感情や意思表示が隠れている可能性も。 「どうして今ここで？」と思うようなタイミングでの爪とぎこそ、猫なりのサインかもしれません。ここでは、爪とぎを通して猫が何を伝えようとしているのか、その理由と気持ちを読み解い