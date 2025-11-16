決勝トーナメント1回戦で南アフリカに3-0で快勝U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。後半3分にGK村松秀司のロングフィードからMF平島大悟が右サイドを突破。折り返しを受けたFW浅田大翔のシュートは2度跳ね返されたが、最後は気迫で押し込んで先制に成功した。さらに、FW吉田湊海とDF藤井翔大の追加点で3-0の勝利を収めている。