キリンビールの糖質ゼロ製品が快走している（写真：キリンビール提供）【写真を見る】糖質オフ・ゼロ系ビール市場でバカ売れしているという『一番搾り』。青いラベルを一度は目にしたことがあるのでは？キリンビールの糖質ゼロ製品が快走している。2020年に国内で初めてビールカテゴリーで糖質ゼロを実現した「一番搾り 糖質ゼロ*1」は、累計販売本数が8億本を突破。2025年6月製造分からは中味・パッケージともにリニューアルし、