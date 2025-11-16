食楽web ●京都の今宮神社参道に佇む、歴史ある甘味処。何度も訪れたくなる、絶品の「あぶり餅」をご紹介します。 京都といえば、みなさん何を思い浮かべますか？ 神社仏閣、町家、和菓子、和装、歴史ある街並み……など、でしょうか。 清水寺や金閣寺など人気の観光スポットも素敵ですが、実は中心地から少しだけ離れたところに、京都のいいところがぎゅっと詰まった穴場があるんです。 何度でも訪れたくなる『あぶり餅