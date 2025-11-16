気象庁は１６日、午前８時５０分に鹿児島市の桜島で噴火が発生したと発表した。噴煙は２５００メートルまで上がり、午後３時までに同市ではやや多量の降灰が予想されるほか、霧島市や姶良市、宮崎県都城市や小林市なども降灰が予想されている。