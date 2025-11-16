＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇15日◇福岡・福岡国際センター【映像】一体何が…合計87歳対決で驚きの結末「実際の様子」あわせて87歳の序ノ口力士同士の対決で衝撃の結末。愛され力士を襲ったアクシデントに「え？」「どうしたんだろう？」などと心配の声が寄せられた。これは序ノ口十五枚目・潮来桜（式秀）と序ノ口十八枚目・森麗（大嶽）の一番での出来事。現在47歳の潮来桜は昭和53生まれの大ベテラン力士。初土俵は平成