巨人で引退した近藤大亮氏１４日、インスタグラムを更新。巨人時代の同僚から、引退を労うお疲れ様会を開催された様子を投稿し「幸せな時間最高でした」と感謝した。写真に写っているのは主にファームで苦楽をともにした巨人投手陣。「１０年間お疲れさまでした！」のメッセージ入りケーキも贈られた近藤は「みんなありがとうこれからもよろしくね」「高梨千晴幹事ありがとう」とつづった。今オフ、戦力外通告を受けた