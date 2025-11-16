トルコ・イスタンブールの宝石店で、黒ずくめの窃盗団による犯行の様子がとらえられた。窃盗団は、わずか4分で店内すべての商品を盗み逃走している。黒ずくめの“4人組”が店に侵入トルコ・イスタンブールのショッピングモールにある宝石店の防犯カメラ映像。突然、ガラスが粉々に割られ、黒ずくめの4人組が店内に侵入。次々とショーケースへ手を伸ばし、片っ端から袋に入れていく。うち1人は“袋役”に徹し、ほかのメンバーが商品