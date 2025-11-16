日本航空（JAL）は、「JAL PayマイルUPプログラム」の開始日を延期した。11月1日に開始予定だったが、諸般の事情で延期した。新たな開始日は未定で、決まり次第案内するとしている。JAL Payプリペイドカードの発行手数料無料キャンペーンは延期に合わせて延長し、終了日は後日案内する。「マイルUPプログラム」は、JAL PayやJAL NEOBANKの利用状況に応じて、マイルの積算率がアップするプログラム。基本積算率は国内決済が0.5％、