和歌山市の高校では、生徒らが食料品などの仕入れから販売までを行う「デパート」が開かれました。市立和歌山高校の生徒らが販売するのは、地元の野菜や果物、学校オリジナルのまんじゅう。今年で４９回目を迎える「市高デパート」は、体験学習の一環として、仕入れから販売、計算まですべて生徒らが行っています。目玉商品はシャケ１匹２９００円で、２０分足らずで完売しました。約１０００種類の商品が格安で販売される