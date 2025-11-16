戦後８０年に合わせ、「戦争と対話」をテーマにした映画の上映が大阪で始まりました。映画は長野県の信越放送のドキュメンタリー番組をもとに「戦争と対話」をテーマにした６作品のシリーズで、エッセイストの内田也哉子さんが６つの場所を訪れ、６人と対話します。１作目の舞台は長野県にある美術館「無言館」。画家を志しながらも戦争で命を絶たれた戦没画学生の作品が収められていて、内田さんが共同館主を務めています。