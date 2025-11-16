ロシア軍のドローン攻撃を受けて炎上する車両＝12日、ウクライナ・ドネツク州/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters（CNN）ウクライナの前線では、天候の変化が敵味方双方にとって、危険な状況をもたらすと同時に新たな好機にもつながっている。広範囲に広がる霧のため、ロシアとウクライナは双方ともドローン（無人機）の使用が制限されて