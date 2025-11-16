フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法政大）が?大技?を決めて堂々の首位発進だ。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦スケートアメリカ（１５日＝日本時間１６日、米ニューヨーク州レークプラシッド）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させ、１・６０点の出来栄え点（ＧＯＥ）をマーク。２本目の３回転ルッツ―３回転トーループの連続ジャンプは回転不足による減点