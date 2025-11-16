明治神宮野球場（東京・新宿区）で16日、明治神宮野球大会高校の部の2回戦が行われました。四国代表として出場した英明（香川）が北海道代表の北照を２対１で破り準決勝に進みました。 英明は17日、近畿代表、神戸国際大付と決勝進出をかけて戦います。