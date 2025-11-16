１６日午前８時５分頃、福島県磐梯町磐梯の農道で、同町の８０歳代男性がクマ１頭（体長約１メートル）に襲われ、後頭部と右脚にけがを負った。県警猪苗代署や地元消防によると、病院搬送時に意識はあり、命に別条はないとみられる。男性は住民らと１０人ほどで農道付近の電気柵を撤去する作業をしていた。目撃した他の住民が大声を出したところ、クマは立ち去ったという。