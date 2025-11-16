歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。新潟でコンサートを行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「今日からセットリストに冬曲が加わりました。皆さんはどの冬曲が好きですか？」新潟でライブ森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”11月15日 新潟 上越文化会館 大ホール 終了しました！』と、投稿。続けて「初めて来てくださった方や地元の方が多く