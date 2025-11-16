サッカー日本代表FW上田綺世（27）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）にVTR出演。番組MCの爆笑問題の2人を、実名を挙げて現役の日本代表メンバーに例える一幕があった。番組冒頭で、10月14日のキリンチャレンジカップブラジル戦で得点をあげた上田がVTRで出演。爆笑問題の太田光について「選手に例えると？」と質問され「結構ズバズバ発言してらっしゃるイメージなので」と前振りをして「鎌田大地くんとか」と