中国ではこのところ、訪中したインド人のマナー違反を批判するネット投稿が相次いでる。最近では江西省の廬山五老峰近くで、外国人数人が脱衣して渓流に入って体を洗うなどする動画が広まった。インド人であるとする公式報道は今のところ見当たらないが、中国のネット民はこれまでに多くの事例があるとして、インド人と見なしている。旅業網などのネットメディアが伝えた。動画には、数人の外国人観光客が服を脱いで渓流に入って石