「ローソン」は、11月18日（火）から2週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施する。今回クランクイン！トレンドは、「盛りすぎチャレンジ」説明会に参加し、50％増量した商品を一足先にチェックしてきたので紹介する。【写真】ドでかすぎw「盛りすぎチャレンジ」全11品一覧■インパクト抜群のビジュアルが最高！6月に実施された同キャンペーンの追加開催と