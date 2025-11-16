¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð´éÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë·¤¿¦¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤È¤Î¸òºÝ¤òÀë¸À¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ÅÄÅµ»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖRKB»þÂå¤ÎÃç´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤«¤é¡¢Ìó°ìÇ¯RKB¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¡¢Ìó½½Ç¯¶á¡¹¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤´Êó¹ð¤â¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤