福岡県警うきは署は16日、久留米市田主丸町で15日午後8時20分ごろ、ウオーキング中の女性が胸を触られる痴漢事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は暗めの服装をした男性で自転車を使用していたという。