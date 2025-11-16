事実であれば、夏に続く再チャレンジだ。前田大然が今夏の移籍を希望し、個人合意をしたものの、セルティックに認められなかったのは周知のとおりだ。その前田が、１月の移籍をクラブに要望したという。『TEAMtalk』が11月13日に報じた。夏のリクエストが実現に至らず、チームの不振や自身の低調もあって、前田がサポーターから批判を浴びたのは記憶に新しい。その後も前田はセルティックのために献身的にプレーしてきたが、