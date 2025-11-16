全国大会出場を決めた大阪の興国高校サッカー部の複数の男子部員が飲酒していた問題をめぐり、学校側は１２月から始まる全国高校サッカー選手権大会に出場する方針を発表しました。一方、飲酒した部員については全国大会終了まで対外試合への出場を認めないということです。大阪市天王寺区にある私立・興国高校のサッカー部は、１１月１日、全国高校サッカー選手権大会への出場を決めました。しかし、その翌日の夜、複数の