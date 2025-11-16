聴覚障害者スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」の陸上競技が１７日から、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園総合運動場などで始まる。日本から過去最多となる５３人が出場する予定だ。スタートの合図として、号砲の代わりに東京都内のろう学校の教諭が発案した「ランプ」が使われる。今大会の２人の注目選手を紹介する。（デジタル編集部・反保真優）世界陸上にも出場、円盤投げ・湯上剛輝３２歳（トヨタ自動車）デ