ガソリン暫定税率の年内廃止に向け、13日から補助金が引き上げられたなか、暫定税率廃止でもたらされる恩恵に、地域により大きな差が出ることがわかりました。【映像】ガソリンスタンドの様子総務省の家計調査を元にガソリン暫定税率廃止の効果を試算したところ、最も恩恵を受けるのが1世帯あたりガソリンの年間消費量が最も多い鳥取市で1万27円負担が減る一方、東京都区部では1999円と、5倍以上の差が出ることがわかりました