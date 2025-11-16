◆米国女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第３日（１５日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、１５位で出た西村優菜（スターツ）が６バーディー、３ボギーの６７と伸ばし、通算７アンダーで首位と７打差の１０位に浮上した。年間ポイントランキングは１２７位につけ、１００位以内の来季シード獲得に向けて最終日で上位フィニッシュを狙う。西郷真央（島津