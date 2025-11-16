◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝英明２―１北照（１６日・神宮）１３年ぶり５度目出場の北照（北海道地区代表）は英明（四国地区代表）に１―２で敗れ、初戦で姿を消した。０―２で迎えた７回、１番・堀井一護遊撃手（２年）の遊撃内野安打で１点を返した。８回には２死満塁のチャンスをつくったが、同点には追いつけなかった。右腕・中谷嘉希（２年）が先発し４回１失点。全道大会で４試合完投したエース