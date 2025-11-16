スーパーなど、小売店の店長が万引き犯を確保して交番にやってくる。日常のなかで、さほど珍しくない場面だろう。 「一件落着、めでたし」となりそうだが、実はそうでもないという。現場レベルでは「店側が捕まえた万引き犯を事件化することは評価されない」のがその理由だ。 勤続約20年の警察OB・安沼保夫氏は現役時代、こうした場面で手際よく事件化を回避する先輩の姿を目にし、複雑な思いを抱いたという。