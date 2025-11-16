桜島で16日未明に噴火があり、噴煙が火口から4400メートルの高さまで上がりました。 桜島の南岳山頂火口では、16日午前0時57分に爆発が発生し、噴煙が火口から4400mの高さまで上がりました。 桜島の爆発は今年8月以来の148回目で、爆発に伴う空気の振動＝空振も観測されました。 桜島の噴煙が4000メートルを超えたのは去年10月以来です。 桜島ではその後も噴火が相次いでいて、午前8時50分の噴火では噴煙が火口か