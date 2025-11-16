ＪＲ新横浜駅の落とし物の財布から現金を抜き取ったとして、神奈川県警港北署は１０日、元ＪＲ東海社員の４０歳代の男を業務上横領容疑で横浜地検に書類送検した。捜査関係者によると、男は９月２５日、勤務する新幹線駅の構内で、落とし物として届けられた財布から現金約１４万円を抜き取り、横領した疑い。容疑を認めているという。持ち主の男性が同日中に財布を受け取ったところ、現金がなくなっていることに気づき、同署