俳優の佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】社長＆愛人の貴重オフショットを公開！公式SNSは「若き日の社長と美紀子さん芝が綺麗ですね」とつづり、山王耕造（佐藤浩市）と、耕造のかつての愛人であった中条美紀子役・中嶋朋子の2ショットを添えた。ファンからは「佐藤浩一さんやっぱ男前ですわ」「素敵〜本当に