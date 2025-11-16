モグライダー・芝大輔が、過去に3年間芸人を辞めていた時期があり、その間は「テレビも見れなかった」と衝撃の告白をした。11月12日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。永野が「（自分は）お笑いを辞めたら（テレビに出ている芸人を見て）どうかしてしまうと思う」と、辞めた場合の心境について語った流れでの一幕。これに対し芝は「（自分は）1回本当に辞めてるから」と、20代前半に「3年ぐ