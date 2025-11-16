カタールのドーハで行われているU-17ワールドカップのベスト16が決定した。南アフリカを破ったU-17日本代表は18日のラウンド16となる決勝トーナメント2回戦で北朝鮮と対戦する。日本は後半3分にFW浅田大翔(横浜FM)、14分にはFW吉田湊海(鹿島ユース)がゴールを決める。さらに27分にはセットプレーからDF藤井翔大(横浜FMユース)がダメ押しの3点目を挙げた。ほかの対戦カードでは、日本と同じホテルで親睦を深めているメキシコ