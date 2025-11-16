北中米ワールドカップの欧州予選は佳境を迎えている。グループIでは16日に最終節が行われ、首位のノルウェー代表と2位のイタリア代表が対戦。イタリアは9点差をつけて勝てば首位浮上で3大会ぶりのW杯出場が決まる。ノルウェーはここまでグループリーグ全勝を継続。また、追いかけるイタリアもノルウェーにこそ1敗を喫したものの、残りの試合はすべて勝利を収めてきた。上位を争う2か国の違いは得失点差。ノルウェーはモルド