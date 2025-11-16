第50回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）が行われる京都競馬場の馬場情報が16日、JRAより発表された。京都は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「11.3／やや硬め」、芝の含水率はゴール前9.2％、4コーナー8.8％と計測された。 ■内外フラットもやや外差し有利 土曜時点で京都芝のクッション値は「10.8／やや硬め」。デイリー杯2歳Sでは京都芝1600m1分33秒1の2歳コー