『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（12）ジェイテクトSTINGS愛知岩本大吾前編（連載11：広島サンダーズ郄梨海輝が振り返る、最後の春高バレー前の転機コロナ禍でつかんだ「跳んで叩く感覚」＞＞）【優勝まであと一歩に迫った昨シーズン】「悔しさが残らないんです」昨年のインタビューで、ジェイテクトSTINGS愛知の岩本大吾（24歳）はそう語った。負けた悔しさがないはずはない。しかし、頭は「次は