◇ラグビーリポビタンDツアー2025ウェールズ 24―23 日本（2025年11月15日英カーディフ）世界ランキング12位のウェールズは同13位の日本に“逆転サヨナラ勝ち”し、23年8月から続いていたホームでの連敗を10でストップした。2点差を追う後半ラストプレーで、途中出場のSOジャロッド・エバンズが左タッチライン近くから蹴ったPGを決めて逆転。就任2戦目のスティーブ・タンディー・ヘッドコーチ（HC）はエバンズのPGを直視