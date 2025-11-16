噴火した桜島＝16日午前0時58分、鹿児島県垂水市牛根麓から（無人定点カメラで撮影）16日午前0時57分ごろ、鹿児島市の桜島・南岳山頂火口で爆発的噴火があり、噴煙の高さは火口から4400メートルに到達した。その後も噴火が続き、気象庁は鹿児島、熊本、宮崎各県の一部に降灰予報を出した。鹿児島県によると、けが人や建物への被害は確認されていない。鹿児島地方気象台によると、4千メートル以上の噴煙が上がったのは、昨年10