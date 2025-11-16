男性の心に残るのは「好き」や「大好き」といったわかりやすい愛情表現ではなく、ふとした瞬間の“さりげないひと言”だったりするもの。そこで今回は、あざとさなし、媚びなし、それでも男性の心を動かす「魔法のセリフ」を紹介します。「一緒にいると落ち着く」男性にとって“安心感”は、本命に求める最大の要素。そのため、女性の「あなたと一緒にいると落ち着く」というセリフに、自分の存在が受け入れられている実感を得ます