アン・ハサウェイやメリル・ストリープらオリジナルキャストが再結集することで注目を集めている『プラダを着た悪魔2』。ファン待望の米版初ティーザーが公開され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。【動画】ミランダ＆アンディが登場『プラダを着た悪魔2』ティーザー予告初公開20世紀スタジオが公開した52秒の短い映像は、スタッズのついた赤いヒールで編集部の廊下をかっ歩するミランダ（メリル）の足元から始まり、恐怖